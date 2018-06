Polícia encontra 37 corpos mutilados no México

Pelo menos 37 corpos mutilados foram encontrados neste domingo em sacos plásticos na cidade mexicana de Monterrey.

Os corpos foram encontrados em uma estrada a 180 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos.

Os assassinatos parecem ser parte de uma série de mortes violentas que estariam relacionadas a uma disputa entre cartéis de droga rivais.

Dezenas de milhares de pessoas morreram no México desde 2006, quando o presidente Felipe Calderon enviou um Exército para combater as gangues.

"Ainda estamos no processo de contar os corpos, mas encontramos pelo menos 37 até agora", disse um porta-voz do governo do Estado de Nuevo Leon, onde os corpos foram encontrados.

A descoberta levou as autoridades a fechar uma estrada de Monterrey até a cidade de Reynosa, provocando congestionamentos na região.

Há poucos dias, a polícia havia achado 18 corpos decapitados em dois veículos abandonados no Oeste do México.