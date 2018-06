Polícia encontra 49 corpos mutilados em estrada perto da fronteira com os EUA A promotoria do Estado de Nuevo León informou ontem que encontrou 49 corpos mutilados em uma estrada no norte de México (foto), próxima à área metropolitana de Monterrey, a terceira maior cidade do país. Segundo um porta-voz da promotoria, 43 dos mortos são homens e 6 são mulheres. Os corpos foram abandonados na madrugada em sacos pretos de plástico. O levantamento dos cadáveres foi difícil pelo estado em que se encontram. Os corpos estavam em uma zona deserta a 180 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos. Foi encontrada no local uma mensagem deixada por narcotraficantes, mas seu conteúdo não foi revelado pelas autoridades de Nuevo León.