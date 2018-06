Polícia encontra cocaína em estatuetas de Buda A polícia do Aeroporto Internacional de Roma, em Fiumicino, encontrou cocaína escondida em diversos objetos despachados em um voo proveniente de Buenos Aires. Parte do carregamento da droga foi enviada pelos traficantes no interior de estatuetas de Buda. No total, a carga de entorpecente está avaliada em cerca de € 5 milhões.