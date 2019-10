Polícia encontra em um porão na Holanda família que esperava fim do mundo há nove anos

HAIA - Uma família composta por um homem de 58 anos e seis filhos residiu no porão de uma fazenda no norte da Holanda "esperando o fim do mundo" durante os últimos nove anos, segundo confirmou a polícia local nesta terça-feira, 15.

Em mensagem no Twitter, a polícia da Província de Drenthe explicou que "uma pessoa", o filho mais velho da família, que tem 25 anos, "denunciou ontem que estava preocupado com as condições nas quais vivia uma família em uma casa" da Vila de Ruinerwold porque "estaria escondida em um espaço fechado".

"Encontramos seis adultos, estamos oferecendo apoio e atendimento a eles. O proprietário da casa não quis cooperar com a nossa investigação, por isso foi detido. Trata-se de um homem de 58 anos. Todos os cenários seguem abertos e não podemos dar mais informações", detalhou a polícia.

O filho mais velho escapou da fazenda e entrou em uma cafeteria a vários quilômetros do pequeno povoado onde tinha passado os últimos nove anos. Ao pedir ajuda ao dono do estabelecimento, explicou que a sua família vivia "em condições muito ruins" e queria alertar às autoridades.

"Ele tinha o cabelo muito comprido, a barba suja, a roupa muito velha. Estava muito confuso. Decidi chamar a polícia para que viesse investigar o que estava acontecendo", contou Chris Westerbeek, o dono da cafeteria, à televisão local RTV Drenthe.

Quando inspecionaram o lugar, os agentes encontraram uma escada escondida atrás de um armário na sala, que fazia ligação com um porão onde estavam cinco adolescentes e o pai, que teria sofrido um derrame há alguns anos e estava prostrado em uma cama.

Os filhos têm todos mais de 16 anos, mas a família não teve nenhum contato com o exterior durante nove anos e alguns não sabiam que existiam mais pessoas vivendo neste planeta, segundo a emissora de TV. Os integrantes da família teriam sobrevivido graças aos alimentos que obtinham de uma horta e uma cabra.

Ainda não se sabe o paradeiro da mãe. Segundo os vizinhos, ela teria chegado há nove anos com o pai dos adolescentes, quando ambos alugaram a fazenda. A propriedade foi toda cercada desde então e todas as janelas foram cobertas. / EFE