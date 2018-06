Polícia encontra parte de relicário de João Paulo II

O arcebispo auxiliar de L''Aquila, Giovanni D''Ercole, participou da entrevista coletiva na qual a polícia fez o anúncio, nesta sexta-feira.

O tecido foi encontrado na garagem da casa de uma das três pessoas detidas sob suspeita de envolvimento no roubo.

O arcebispo D''Ercole disse que conseguiu recuperar a maior parte do relicário, que contém o sangue resultante do atentado perpetrado contra a vida do papa em 1981.

Sobre os suspeitos pelo roubo, D''Ercole comentou: "O perdão de João Paulo II é completo, assim como o nosso". Fonte: Associated Press.