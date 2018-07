Polícia entra em confronto com manifestantes na Tunísia A polícia da Tunísia utilizou gás lacrimogêneo hoje para dispersar um protesto contra o governo na capital Túnis, segundo testemunhas. Após as orações da sexta-feira, centenas de manifestantes se uniram para um protesto perto da sede do governo no bairro de Kasbah, para exigir a demissão dos ministro da Justiça e do Interior. As manifestações pediam a completa independência do Judiciário e que se processassem os responsáveis pela mortífera repressão do levante democrático na Tunísia, ocorrido mais cedo neste ano.