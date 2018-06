Polícia falhou durante massacre, diz relatório A polícia norueguesa falhou na resposta ao ataque do atirador Anders Behring Breivik à ilha de Utoya, em 22 de julho de 2011, que terminou com 69 jovens mortos. É essa a conclusão da comissão independente formada para estudar o episódio, segundo relatório apresentado ontem. A resposta das autoridades deveria ter sido "mais rápida", defendeu a comissão, embora "não haja indícios" de que os policiais pudesse ter impedido o atentado. Breivik também detonou uma bomba no centro de Oslo, matando oito.