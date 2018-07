Polícia faz busca em apartamento de vice A polícia argentina fez uma blitz ontem num apartamento do vice-presidente Amado Boudou no bairro de Puerto Madero, no centro da capital argentina. Com um mandado expedido pelo juiz federal Daniel Rafecas, os policiais procuraram documentos e pistas que pudessem fornecer indícios sobre uma eventual conexão de Boudou com o empresário Alejandro Vanderbroele, acusado de corrupção.