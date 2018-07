Polícia faz buscas na casa de casal morto na França As polícias francesa e britânica vasculharam neste sábado, atrás de pistas, a casa na Inglaterra do casal de iranianos, naturalizados britânicos, que foram mortos quando passavam férias em família nos Alpes franceses. Todas as quatro pessoas mortas no ataque levaram dois tiros na cabeça. Enquanto isso, parentes das vítimas chegaram na França para encontrar com as duas filhas sobreviventes do casal, sendo que uma delas ainda se encontra em estado grave.