Polícia fecha Capitólio dos EUA após carro cruzar barreira de segurança

WASHINGTON - A polícia bloqueou o Capitólio dos Estados Unidos na tarde desta sexta-feira, 2, após um relato de tiros na área. A Polícia do Capitólio afirmou que todos os edifícios do complexo foram fechados "devido a uma ameaça externa à segurança".

De acordo com informações da imprensa local, um carro avançou contra uma barricada do lado de fora do Capitólio e feriu dois policiais locais. Um deles está em estado grave, assim como o motorista, que foi baleado. Ele foi levado sob custódia e encaminhado a um hospital.

O incidente ocorreu a cerca de 90 metros da entrada do edifício no lado do Senado do Capitólio. Esse posto de controle de segurança é normalmente usado por senadores e funcionários durante a semana, mas o Congresso está atualmente em recesso.

Após o incidente, funcionários foram informados de que não podiam entrar ou sair dos edifícios. O presidente Joe Biden tinha acabado de sair da Casa Branca para Camp David quando o incidente ocorreu.

A cerca que impedia o tráfego de veículos perto dessa área foi removida recentemente depois que o Capitolólio começou a se abrir após os ataques de janeiro. Em 5 de janeiro, uma multidão de extremistas armados pró-Donald Trump invadiram o local enquanto o Congresso estava votando a certificação da vitória presidencial de Joe Biden. / AP