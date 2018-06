Polícia francesa cerca irmãos Kouachi em empresa a 40 km de Paris

A empresa fica em zona industrial a cerca de 40 quilômetros ao nordeste de Paris. Ao redor do local, há um grande campo aberto. Cerca de mil policiais estão em toda a região e são liderados por forças especiais da polícia francesa. Há intenso movimento de helicópteros na área.

Com a movimentação, as operações aéreas no aeroporto de Roissy-Charles De Gaulle estão alteradas. O terminal continua operando normalmente, mas os aviões são obrigados a aterrissar apenas pelo sul do aeroporto, para que não sobrevoem a área de busca.