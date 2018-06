Polícia francesa detém militantes islâmicos

PARIS - A polícia francesa deteve nesta segunda-feira, 2 quatro pessoas em uma operação contra as redes jihadistas na região de Paris e no sul do país, anunciou o ministro do Interior, Bernard Cazeneuve à emissora Europe 1.

A operação acontece um dia depois de anunciada a detenção na sexta-feira passada em Marselha do suposto autor do massacre de quatro pessoas no Museu Judeu de Bruxelas, um francês fichado como jihadista.

Trata-se de Mehdi Nemmouche, um francês de 29 anos capturado ao chegar a Marselha em um ônibus procedente da Bélgica, que está sendo interrogado na sede da Polícia antiterrorista francesa nos arredores de Paris. / EFE