Polícia francesa entra em confronto e prende manifestantes em Paris

PARIS - A polícia francesa disparou neste sábado, 1, gás lacrimogêneo, granadas de efeito moral e canhões de água contra manifestantes que tentaram romper os cordões de segurança na Avenida Champs-Elysées, em Paris. Pelo menos 107 pessoas foram presas, de acordo com os jornais Le Monde e Le Parisien.

Em todo o país, as manifestações reuniram 36 mil pessoas, segundo estimativa do primeiro-ministro, Edouard Philippe -- dos quais 5,5 mil estiveram na Champs-Elysées. Os franceses protestam contra o aumento no preço dos combustíveis e a perda de poder aquisitivo da população.

O movimento, que começou no dia 17, tem como símbolo o “colete amarelo”, que é uma peça usada para que os motoristas fiquem mais visíveis em caso de emergências em estradas. O protesto se tornou o mais novo desafio do presidente Emmanuel Macron, que luta para retomar sua popularidade.

Ontem, Paris registrou um dos protestos mais violentos. Manifestantes mascarados e encapuzados arremessaram objetos nas barreiras contra a polícia nas imediações da Avenida Champs-Elysées. Três policiais e sete manifestantes ficaram feridos.

Uma das características mais marcantes dos protestos é a ausência de líderes. Os manifestantes se organizaram nas redes sociais e marcam os encontros online. / COM REUTERS E AP