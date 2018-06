Polícia francesa identifica três suspeitos de ataque a humorístico

Policiais franceses identificaram três homens como suspeitos em um ataque contra a redação da revista Charlie Hebdo, que matou 12 pessoas em Paris.

Dois policiais identificaram os suspeitos como os franceses Said Kouachi e Chérif Kouachi, na faixa dos 30 anos, além do jovem de 18 anos Hamyd Mourad, cuja nacionalidade não ficou imediatamente clara. Um dos policiais disse que eles estavam ligados a uma rede terrorista do Iêmen. Eles falaram sob condição de anonimato porque não foram autorizados a discutir publicamente a investigação.

Chérif Kouachi foi condenado em 2008 a 18 meses de prisão sob acusações de terrorismo por ajudar combatentes da insurgência no Iraque.

Não foi confirmada qualquer prisão na busca pelos atacantes. O episódio de hoje é o ataque com maior número de mortes na França em meio século. / AP