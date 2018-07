Polícia francesa ouve escritora que acusa Strauss-Kahn

A polícia de Paris recebeu a solicitação de magistrados investigativos para examinar as alegações da jornalista e escritora Tristane Banon contra o ex-chefe do FMI, também acusado de crimes sexuais em Nova York. Os promotores decidirão se devem ou não acusar formalmente o político do Partido Socialista, de 62 anos. Banon, de 32, afirma que Strauss-Kahn a atacou em um flat de Paris, em 2003, enquanto tentava entrevistá-lo para um livro que ela estava escrevendo.

Strauss-Kahn era visto até recentemente como o favorito nas eleições presidenciais francesas do ano que vem. Ele rechaçou as acusações, qualificando-as como "imaginárias". Os advogados dele planejam processar Banon por difamação pelas acusações, feitas por ela pela primeira vez na televisão, em 2007.

A investigação na França ocorre no momento em que o caso contra Strauss-Kahn nos EUA parece perder força, em meio a dúvidas em torno da credibilidade da camareira que seria a vítima. Strauss-Kahn foi acusado por tentativa de estupro em um hotel de Nova York em 14 de maio, porém promotores admitiram posteriormente que há dúvidas na versão da funcionária do hotel. As informações são da Dow Jones.