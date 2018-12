Polícia francesa pede que comércio na região da Champs-Elysées fique fechado no sábado

PARIS - A polícia de Paris pediu que lojistas e donos de restaurantes da região da Champs-Elysées fechem os estabelecimentos no sábado temendo novos confrontos em razão das manifestações convocadas pelos "coletes amarelos". Um documento foi distribuído nesta quinta-feira, 6, aos comerciantes após reunião de emergência da polícia local.

As autoridades se preparam "para um dia de grande violência", com base no que tem sido dito por manifestantes de extrema direita e extrema esquerda, informou um funcionário do Ministério do Interior.

Além de fechar o comércio, a polícia recomendou que os comerciantes protejam as vitrines de vidro que deixam produtos expostos e retirem mesas e cadeiras da parte de fora dos restaurantes. O temor da polícia é que as cenas de violência do último sábado se repitam: manifestantes incendiaram carros, quebraram vitrines e saquearam lojas.

Durante os protestos, pichações anti-Macron foram feitas em alguns dos bairros mais abastados de Paris e depredaram o Arco do Triunfo. Muitas pessoas ficaram feridas e centenas foram presas durante batalhas com a polícia.

Os museus Grand e Petit Palais, perto da Champs-Elysées, anunciaram que estarão fechados no sábado. Outros museus da cidade também devem interromper os serviços, principalmente nas zonas onde estão marcados protestos. A Torre Eiffel também não funcionará.

As casas de ópera Garnier, no centro de Paris, e Bastilla, localizada na frente de uma praça tradicionalmente usada como palco de manifestações, cancelaram os espetáculos previstos para o sábado.

Apesar de desistir nesta semana dos planos de aumentar os impostos dos combustíveis, a motivação da revolta nacional, o presidente Emmanuel Macron está tendo dificuldade para conter a raiva que levou aos piores distúrbios públicos no centro da capital desde 1968. / AFP e REUTERS