Polícia francesa prende 10 radicais islâmicos

As diligências foram realizadas, principalmente na cidade portuária de Marselha, bem como em Roubaix, perto da fronteira com a Bélgica, e em vários outros locais ao sul e sudoeste do país, disse a fonte.

Autoridades francesas haviam anunciado uma ofensiva contra os extremistas islâmicos após um jovem, autoproclamado seguidor da rede terrorista Al-Qaeda, ter executado sete pessoas em Toulouse e Montauban no mês de março. As informações são da Dow Jones.