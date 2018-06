Polícia francesa prende humorista acusado de antissemitismo

PARIS - A polícia francesa prendeu nesta quarta-feira, 13, o comediante Dieudonne M'bala M'bala, que no ano passado foi acusado de antissemitismo, após ele ter escrito em uma de suas redes sociais " Eu sou Charlie Coulibaly" - um jogo de palavras com o slogan de solidariedade às vítimas do atentado ao jornal Charlie Hebdo e o nome do terrorista que matou quatro reféns em um mercado judaico de Paris.

Dieudonne foi detido para questionamentos. A procuradoria francesa quer indiciá-lo por "glorificação do terrorismo". Seu advogado disse à TV BFM que as acusações são desproporcionais. Se condenado, ele pode pegar 7 anos de prisão.

O comediante tornou-se conhecido mundialmente no ano passado depois de o atacante francês Nicolas Anelka, então no clube inglês West Bromwich, reproduziu um gesto popularizado por Dieudonne e considerado antissemita na França. Dieudonne chegou a ter algumas apresentações proibidas pela Justiça no ano passado, mas ele nega ser antissemita.

O ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve, prometeu no começo da semana fechar o cerco contra o discurso de ódio e glorificação do terrorismo na internet e pediu a ajuda das empresas do setor. / EFE