Polícia frustra ataque suicida no norte do país A TV estatal síria afirmou ontem que forças de segurança do governo frustraram um ataque suicida com carro-bomba na cidade de Aleppo, norte do país. De acordo com a TV, policiais mataram o suicida na área de Al-Shaar antes que ele pudesse detonar os 1.200 quilos de explosivos que levava em seu carro. A ação seria equivalente ao duplo atentado que matou 55 pessoas na quinta-feira, em Qazaz, na periferia de Damasco - o mais violento ataque contra prédios do Estado desde dezembro.