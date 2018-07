Polícia frustra venda de quadro falso de Picasso A polícia capturou quatro pessoas que tentavam vender um quadro a óleo falso de Pablo Picasso por 1,2 milhão de euros (US$ 1,5 milhão), informou o Ministério do Interior da Espanha. O quadro, uma versão falsificada da obra "Buste de Jeune Garcon", de 1964, estava acompanhado de um documento de autenticidade falsificado que levava a assinatura de Paloma, uma das filhas do pintor espanhol, e de um renomado especialista francês em arte.