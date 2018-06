Polícia grega desmantela rede de tráfico de imigrantes A polícia grega informou nesta quinta-feira que desmantelou uma rede internacional de tráfico de imigrantes clandestinos que transportou centenas de pessoas, a maioria sírios, da Turquia para a Grécia e a Itália. Segundo a polícia, foram detidas 14 pessoas - oito gregos, cinco sírios e um iraquiano - em Atenas e na ilha de Rodes, enquanto outros 14 integrantes da quadrilha são procurados na Turquia, Bélgica e Alemanha. A quadrilha, liderada por um dos sírios detidos, cobrava entre 1.200 e 2.500 euros por pessoa transportada da Turquia à Grécia. As crianças pagavam metade do preço, disseram as autoridades.