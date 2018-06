Polícia hondurenha intensifica buscas por Miss Honduras

CIDADE DO MÉXICO - A polícia de Honduras afirmou na segunda-feira que intensificará as buscas pela Miss do país, María José Alvarado, 19 anos, desaparecida desde a quinta-feira 13 com a irmã Sofía, 23 anos. A miss deveria ter embarcado para Londres no domingo para participar do concurso Miss Mundo, mas não apareceu no aeroporto.

O desaparecimento ganhou a atenção nacional, apesar dos constantes relatos de violência no país. As irmãs foram vistas pela última vez na quinta, entrando em um carro cor champanhe para irem a uma festa em um resort em Santa Barbara. Elas não voltaram para a casa da mãe, que reportou o desaparecimento no sábado.

Autoridades policiais afirmaram ter prendido quatro pessoas para averiguação, entre elas o namorado de Sofía e o dono do resort. Um possível sequestro está descartado no momento porque a família da miss não recebeu nenhum pedido de resgate, informou a mídia local.

Segundo o diretor da Polícia Nacional, Ramón Sabillón, há duas linhas de investigação. Não foram dados detalhes. /AP