Polícia identifica autor de atentado em mesquita em Londres

O responsável pelo ataque terrorista a frequentadores de uma mesquita na noite de domingo, 18, no Finsbury Park, em Londres, foi identificado como Darren Osborne, um galês de 47 anos, de Cardiff. Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas no atentado.

Testemunhas viram Osborne gritar "Quero matar todos os muçulmanos" ao atropelar pessoas que saíam de uma mesquita. Ele é casado, pai de quatro filhos e vive em uma área nobre dos arredores da capital do País de Gales.

Osborne foi preso logo após o ataque. Vizinhos ficaram surpresos com o envolvimento dele no atentado. "A polícia esteve na vizinhança o dia tudo. Já o vi pelas ruas do bairro, mas nunca conversei com ele", disse ao diário Guardian Pauline Tibbs, de 48 anos."Parecia normal. Vivia aqui há uns dois anos."

Segundo a polícia, Osborne será indiciado por homicídio, tentativa de homicídio e terrorismo. As investigações indicam que ele agiu sozinho, mas está investigando os momentos que antecederam o ataque.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, confirmou nesta segunda-feira, 19, que Osborne "agiu sozinho", segundo as investigações preliminares da polícia.

Em uma declaração à imprensa local, a líder conservadora disse que o atropelamento no bairro de Finsbury Park, no norte da capital, "é um lembrete de que o terrorismo, o extremismo e o ódio adotam muitas formas" e insistiu que o governo está "determinado" a "erradicá-los, independentemente de quem foi o responsável". / AP