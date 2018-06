Polícia indiana investiga estupro de dinamarquesa A polícia indiana disse nesta quinta-feira que está perto de identificar os cinco homens que participaram do estupro coletivo de uma turista dinamarquesa em Nova Délhi na terça-feira. O caso reacendeu a polêmica sobre a violência sexual na Índia e ameaça manchar a indústria do turismo do país.