Polícia indiana prende motorista acusado de estuprar jovem

A mulher, que trabalha em uma empresa financeira, estava voltando de um jantar de noivado na sexta à noite e usou o aplicativo Uber para chamar um táxi que a levasse em casa, afirmou o policial Alma Ming. De acordo com a agência de notícias Press Trust of India, a mulher de 26 anos de idade adormeceu no percurso e quando acordou, o carro estava estacionado em uma área isolada e logo em seguida, o motorista a violentou. Yadav será levado para Nova Délhi e deverá comparecer a um tribunal na capital na segunda-feira.

O Uber afirmou em uma declaração no sábado que suspendeu a conta do motorista e que estava cooperando com as autoridades. "Estamos trabalhando com a polícia enquanto eles investigam e vamos ajudá-los como pudermos para descobrir o que aconteceu", diz o comunicado.

Dezenas de estudantes e policiais entraram em confronto neste domingo quando os jovens tentaram entrar na sede da polícia em Nova Délhi para protestar contra o aumento dos casos de estupro na capital. Os manifestantes da All India Students Association se dispersaram após o longo protesto.

As autoridades indianas, que durante décadas fizeram pouco para combater a violência sexual, têm enfrentado crescente indignação pública desde que uma gangue estuprou uma jovem em um ônibus em Nova Délhi em dezembro de 2012. O ataque provocou indignação nacional. Fonte: Associated Press.