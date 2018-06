Polícia Indonésia mata 5 supostos militantes islâmicos

Os suspeitos teriam ligação com um pequeno grupo terrorista que, de acordo com a polícia local, estaria fomentando conflitos sectários entre muçulmanos e cristãos para desestabilizar a Indonésia, com o objetivo final de criar uma nação islâmica.

As mortes ocorreram durante batidas na ilha de Sumbawa entre ontem à noite e a manhã deste sábado. Na manhã de sexta-feira, outros dois supostos militantes foram mortos na ilha de Sulawesi, também no leste da Indonésia. As informações são da Associated Press e Dow Jones.