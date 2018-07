Polícia inglesa faz nova prisão em escândalo de grampos

A polícia afirmou que o homem era "suspeito de conspirar para interceptar comunicações" e estava sob custódia em uma delegacia no oeste de Londres. Na sexta-feira, foi preso pelo escândalo Andy Coulson, ex-editor do tabloide que chegou a ocupar a chefia do setor de comunicações do primeiro-ministro David Cameron. Coulson foi liberado posteriormente, após pagar fiança.

Cameron disse ontem a parlamentares que já haviam sido feitas oito prisões até aquele momento nas investigações. O caso levou a News Corp a fechar o tabloide no domingo e também a recuar em sua proposta para adquirir controle completo da BSkyB, uma das principais TVs por satélite do país. As informações são da Dow Jones.