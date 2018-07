Polícia invade casa de sobrinhos de Maduro A polícia dominicana cumpriu ontem mandados de busca e apreensão na casa de Francisco Flores, um dos sobrinhos da primeira-dama venezuelana, Cilia Flores e do presidente Nicolás Maduro, detido na quarta-feira por autoridades americanas no Haiti com 800 kg de cocaína ao lado de Efraín Flores, outro sobrinho do casal. A casa de Flores, no sudeste do país, foi invadida na manhã de ontem, segundo a emissora dominicana CDN.