Polícia investiga ataque com ácido em casa noturna em Londres

LONDON - A polícia britânica está investigando um ataque com ácido registrado em uma casa noturna em Londres na madrugada desta segunda-feira, 17. O incidente levou a um esvaziamento do local.

Policiais afirmam que 12 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região com queimaduras. Dois homens com cerca de 20 anos de idade estão em estado grave, mas em condição estável.

Autoridades disseram que o problema no clube Mangle, localizado no leste de Londres, começou com uma disputa entre dois grupos de pessoas, quando um homem suspeito lançou uma “substância tóxica” diretamente nos dois jovens.

As ruas da região foram fechadas e uma equipe especializada em materiais perigosos se dirigiu rapidamente para o local.

A substância usada no ataque ainda não foi identificada.