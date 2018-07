Polícia investiga ataque violento entre membros da comunidade Amish

A polícia do estado americano de Ohio está investigando uma série de ataques entre membros da reclusa Amish. Dezenas de pessoas foram feridas em episódios nos quais as vítimas mulheres tiveram seus cabelos cortados e o mesmo aconteceu com a barba dos homens.

Segundo as investigações, o motivo dos ataques, ocorridos nas últimas três semanas, seriam diferenças espirituais entre a comunidade Amish tradicional e um grupo dissidente.

A violência entre essa comunidade cristã é extremamente rara. O grupo cristão costuma rejeitar conveniências da vida moderna, como a eletricidade.

Laços familiares

Uma mulher de 57 anos afirmou à polícia que, no mês passado, seus filhos e um de seus genros tiveram o cabelo cortado, enquanto seu marido teve a barba raspada. Segundo ele, vários de seus parentes que foram afastados da família pertencem ao grupo dissidente.

Os ataques já envolveram 18 famílias Amish e a maioria delas teria laços familiares entre si.

O chefe da polícia local, Fred Abdalla, afirmou que alguns dos suspeitos já haviam cometidos crimes como ameaça a autoridades e contato sexual com menores.

Ele afirmou ninguém ainda foi formalmente acusado e que as investigações correm em ritmo lento, por causa da relutância dos Amish em procurar a polícia.

"Você vê esses crimes sendo cometidos, e eu estou aqui, com as minhas mãos atadas", disse Abadalla.