Polícia investiga crime de racismo em carta enviada à noiva do príncipe Harry

LONDRES - A polícia britânica está investigando o envio de um pacote ao príncipe Harry e sua noiva, a atriz americana Meghan Markle, como crime de racismo, informou a rede de TV CNN nesta quinta-feira, 22.

+ Meghan Markle vai fazer um discurso em seu casamento com príncipe Harry, diz jornal

Segundo a Polícia Metropolitana, um pacote com pó branco foi enviado ao Palácio de Saint James, onde o casal reside, juntamente de uma carta com teores racistas.

A investigação está sendo supervisionada pela unidade de contraterrorismo da polícia, que não divulgou qual o remetente da carta. Ainda de acordo com as autoridades britânicas, o conteúdo do pó branco não é suspeito.

Harry e Meghan anunciaram seu noivado em novembro e devem se casar ainda no primeiro semestre, numa cerimônia no Palácio de Kensington.

Ninguém foi preso e a investigação deve continuar. A Família Real não comenta o caso.