Polícia investiga morte de jovem muçulmana na Virgínia, nos EUA

A polícia da Virgínia, na costa leste dos Estados Unidos, investiga a morte de uma adolescente muçulmana no condado de Fairfax.

Um homem de 22 anos foi preso suspeito da morte da garota, que estava voltando de uma lanchonete na manhã do domingo, 18, quando o crime ocorreu. Seu corpo foi encontrado num lago.

Autoridades locais evitam caracterizar o episódio como crime de ódio, mas dizem que a situação pode mudar conforme a investigação se desenvolve.

Segundo a polícia, a vítima e alguns amigos começaram a discutir com Darwin Martinez Torres por uma briga de trânsito. Não há elementos ainda, no entanto, que comprovem que a fé da vítima teve algum papel no crime, ainda de acordo com as autoridades.

A jovem tinha participado de atividades religiosas durante a noite em uma mesquita. A Sociedade Muçulmana da Virgínia confirmou que ela fazia parte da comunidade. /AP