Polícia investiga mortes nos Alpes franceses Imobilizada pelo medo, uma menina britânica de quatro anos passou 8 horas escondida embaixo do cadáver de sua mãe ou de sua avó, no banco de trás de um carro onde foram encontradas três pessoas mortas, na quarta-feira, nos Alpes franceses. Durante boa parte do tempo policiais estavam do lado de fora investigando o crime, sem perceber a garota. Nesta quinta-feira, o mistério sobre os assassinatos continuava e o promotor de Annecy, Eric Maillaud, disse que as impressões digitais encontradas no carro, bem como amostras de DNA dos mortos e das duas meninas sobreviventes, serão recolhidas e enviadas à Inglaterra, onde se supõe que viviam as vítimas. Maillaud disse ao jornal Libération que a análise de DNA, em curso, poderá permitir a identificação de todas as vítimas.