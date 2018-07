Polícia investiga se outro tabloide usou grampos A polícia britânica entrou ontem no prédio do jornal "Daily Star" para apurar se o tabloide, com tiragem de 700 mil exemplares diários, utilizava grampos em telefones para obter informações, assim como o "News of the World". O jornal pertence ao empresário Richard Desmond e não tem ligação com o magnata Rupert Murdoch. Ontem, o premiê britânico, David Cameron, prometeu apurações sobre o escândalo e pediu mudanças na forma como a imprensa é regulada. Uma das investigações propostas por Cameron terá como alvo as práticas e a ética da imprensa britânica. O objetivo é tornar pública a maneira como os jornais são regulados no país.