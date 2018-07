Polícia investiga ataque a faca em ônibus na Alemanha

BERLIM - A polícia da Alemanha informou nesta sexta-feira, 20, que algumas pessoas ficaram feridas em um suposto ataque a faca em um ônibus na cidade de Luebeck, ao norte do país. Um suspeito já foi preso.

O jornal alemão Bild fala em 6 a 8 feridos em um "incidente violento" em um ônibus. Já a agência de notícias Reuters afirma que 14 pessoas se feriram, duas em estado grave, mas ainda não há um boletim oficial.

O porta-voz da polícia local, Duerk Duerbrook, disse que a ação foi realizada no distrito de Kuecknitz e ninguém morreu. Ele afirmou também que as autoridades estão investigando para verificar as circunstância do ataque.

A área próxima a um ponto de ônibus foi cercada. "Um homem tinha acabado de ceder seu lugar a uma idosa, quando o agressor o esfaqueou no peito", detalhou o jornal Luebecker Nachrichten citando uma testemunha. "Ele parece ter cerca de 30 anos e está sob custódia." / AP e REUTERS