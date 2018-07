Polícia isola centro de Londres por ameaça de explosão

A Scotland Yard disse em comunicado que a polícia foi chamada até Tottenham Court Road, uma movimentada avenida do centro da capital, pouco depois do meio-dia (horário local) e enviou um negociador para o local. Material de escritório e monitores de computador foram jogados pela janela do quinto andar do prédio.

A área foi isolada, prédios próximos foram evacuados e um franco-atirador foi colocado num telhado próximo ao edifício.

"Não está claro se há outra pessoa no prédio", disse a polícia em comunicado. A polícia disse que não trata do incidente como algo relacionado ao terrorismo.

O jornal The Huffington Post, cujo escritório fica na mesma avenida, disse que seu prédio foi esvaziado. O diário citou uma testemunha dizendo que o homem entrou em seu escritório "com galões de gasolina amarrados ao corpo".

"Basicamente, ele ameaçou explodir o escritório", disse Abby Baafi, 27, ao site do jornal. "Ele não se importa com sua vida, ele não se importa com nada, ele vai explodir todo mundo."

Baafi, que o The Huffington Post, identificou como funcionária da trading Advantage, disse ter reconhecido o homem como um ex-cliente da empresa. "Ele não é muito estável, não é mentalmente estável", disse ela. As informações são da Associated Press.