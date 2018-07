As joias foram avaliadas em 6 milhões de euros (US$ 8,4 milhões) e estavam no quarto de um hotel nas proximidades de Milão. Segundo a polícia, as joias haviam sido roubadas de uma loja na cidade espanhola de Valência, em dezembro de 2009. No ano passado, foi preso um homem em Milão relacionado com o roubo. Eva, conhecida como Evita, morreu de câncer em 1952. As informações são da Associated Press.