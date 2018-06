Polícia lança ofensiva contra neonazistas Cerca de mil policiais vasculharam ontem clubes e apartamentos de neonazistas no Estado alemão de Renânia do Norte-Westfalia, o mais populoso do país, depois que três violentos grupos de extrema direita tiveram as atividades proibidas na região. No total, a polícia revistou 146 locais, apreendendo armas, computadores e pôsteres do Partido Democrático Nacional (PDN).