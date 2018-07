Polícia libera prédio do WFC após ameaça de bomba

Um segurança do prédio dois do WFC avisou à polícia sobre o pacote e o esquadrão de bomba foi imediatamente acionado. A segurança do edifício ordenou que as pessoas saíssem do local. "Podemos confirmar que a investigação da política está sendo feita no prédio dois do WFC onde está a sede do Nomura nos EUA. Isso resultou na evacuação do edifício", afirmou o porta-voz do Nomura.

O World Financial Center, que inclui quatro torres, está localizado às margens do Rio Hudson e inclui um extenso corredor de lojas e espaços públicos. O prédio está localizado no lado oposto do local onde aconteceram os ataques do 11 de setembro de 2011 e que derrubou o World Trade Center. As informações são da Dow Jones.