Polícia liberta 115 imigrantes no Texas A polícia do Estado americano do Texas encontrou na noite de quinta-feira 115 imigrantes mantidos presos em 3 pequenas casas próximas à fronteira com o México. Para os policiais, os responsáveis são dois homens, acusados de conspiração por abrigar imigrantes que aparentemente estavam ilegalmente em território americano. A polícia chegou ao local após um telefonema de emergência de dentro de uma das casas. Alguns dos libertados disseram que não comeram nem beberam água por três dias.