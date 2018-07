Polícia liberta parlamentares na Bulgária Mais de 100 autoridades da Bulgária ficaram presas dentro do Parlamento do país por mais de oito horas, depois que manifestantes bloquearam as vias de acesso do local em um protesto contra o governo. Nesta quarta-feira, a polícia afastou os manifestantes e formou um corredor para permitir que os políticos saíssem do prédio.