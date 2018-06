Polícia liberta reféns e detém sequestrador na Baviera

O impasse, que teve início pouco depois da 9h (horário local, 4h em Brasília) desta segunda-feira, obrigou Angela Merkel a cancelar um comício que seria realizado na cidade.

O porta-voz da polícia Guenther Beck disse à Associated Press que o sequestrador ficou ferido durante a invasão da polícia, realizada no final da tarde desta segunda-feira (horário local) e os dois reféns remanescentes foram libertados. Segundo Beck, não estava claro como o sequestrador foi ferido. Mais cedo, ele já havia libertado dois outros reféns. Fonte: Associated Press.