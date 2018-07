Polícia líbia consegue pacificar conflito entre cidades Uma brigada da polícia líbia foi enviada para reprimir confrontos que irromperam entre duas cidades rivais no oeste da Líbia nesta segunda-feira, perto da fronteira com a Tunísia, assegurando um cessar-fogo e conseguindo a libertação de reféns, disse um chefe tribal da região. A intervenção ocorreu a pedido do Ministério do Interior e foi uma resposta rápida do novo governo da Líbia, que tem sido acusado de fraqueza ao não coibir, ou ao ser lento em reprimir, conflitos sectários e rixas entre tribos, bairros e até cidades.