Polícia líbia procura oficial sequestrado em Benghazi

Al-Mahdawi comanda a unidade de investigações criminais de Benghazi, encarregada de investigar o assassinato, em novembro, do chefe de Segurança Nacional, coronel Farag el-Dersi.

A segurança vem se deteriorando no último ano em Benghazi, berço da revolta que derrubou o líder Muamar Kadafi. Em setembro, um ataque ao consulado dos EUA na cidade matou o embaixador norte-americano no país e três funcionários do consulado. As informações são da Associated Press.