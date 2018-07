Polícia londrina intima Assange a se apresentar A polícia da Grã-Bretanha intimou ontem o australiano Julian Assange, fundador do WikiLeaks, a se apresentar. No dia 20, ele se refugiou na embaixada do Equador, pedindo asilo político, para não ser extraditado para a Suécia, onde é acusado de crimes sexuais. Houve rumores de que ele compareceria perante as autoridades. Mas, à emissora BBC, Assange declarou que "quase certamente" não se apresentará.