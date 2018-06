Polícia mata 14 rebeldes maoistas na Índia BHUBANESWAR, Índia - Forças de segurança mataram pelo menos 14 rebeldes maoistas neste sábado durante confronto no estado de Orissa, no leste da Índia, marcando o último derramamento de sangue de um longo conflito no qual rebeldes têm lutado para derrubar o governo. O diretor geral da polícia de Orissa, Prakash Mishra, disse que uma mulher estava entre os rebeldes. Não havia registros de policiais entre os mortos.