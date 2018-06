Polícia mata um dos suspeitos de ataque em Boston e caça o segundo

Autoridades americanas anunciaram nesta sexta-feira, 19, a suspensão temporária do transporte na área metropolitana de Boston e decretaram toque de recolher na cidade de Watertown, onde segue a busca por um dos suspeitos do atentado da maratona. Segundo a polícia, ele fugiu para a área de um shopping center na cidade.

Mais cedo, o comissário da Polícia de Boston, Ed Davis, confirmou a morte de um dos suspeitos do atentado em tiroteio no campus do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Davis confirmou as informações da emissora local "WCVB" e assegurou que o falecido é o homem que na quinta-feira foi apresentado pelo FBI como o "suspeito 1", que usava um boné preto e óculos de sol.

Em entrevista coletiva, a Polícia indicou que o segundo suspeito, que nas fotos policiais de ontem aparecia usando um boné branco, está foragido e é buscado em Watertown, ao oeste de Boston.

A Polícia de Boston apresentou uma foto tirada pouco antes do início das operações de busca e captura desse suspeito, que, segundo Davis, "é extremamente perigoso" e está armado.

"Este homem é um terrorista, veio aqui para matar gente", advertiu Davis em entrevista coletiva conjunta com a Polícia de Watertown.

A Polícia, o FBI e a agência federal de explosivos e armas, a ATF, mantêm um intenso cerco com helicóptero e veículos blindados nas ruas de Watertown, onde acreditam ter cercado o segundo suspeito do atentado na maratona.

As autoridades temem que haja explosivos na área onde o indivíduo se esconde, mas descartam produzir detonações controladas por enquanto.

A Polícia de Watertown pediu aos moradores que não saiam de suas casas, a não ser que vejam um oficial uniformizado.

A espetacular operação policial em Watertown começou após o assassinato de um agente no campus universitário do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

O tiroteio aconteceu pouco após as 22h30 locais (23h30 de Brasília), cinco horas depois de terem sido publicadas as primeiras fotos dos suspeitos dos atentados em Boston.

Após receber a queixa de um assalto em uma loja 24 horas no campus do MIT, o policial abordou dois indivíduos, que o receberam a tiros. Depois disso, os indivíduos sequestraram um carro e fugiram de Cambridge para Watertown, ferindo gravemente no caminho um agente do serviço de transporte público de Boston.

Em plena perseguição, como se fosse um filme de ação, os fugitivos lançavam explosivos de dentro do carro contra os agentes, segundo as testemunhas consultadas pelas televisões locais.

Após sofrer um acidente em um posto de gasolina e abandonar o veículo, o "suspeito número 1", segundo a identificação do FBI, foi morto, enquanto o segundo fugiu rumo a uma zona residencial próxima a um shopping center.

Por enquanto, a Polícia não quis revelar a identidade dos suspeitos do atentado que na segunda-feira matou três pessoas e feriu outras 176, mas o comissário Ed Davis confirmou que um deles morreu.