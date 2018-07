Polícia mexicana captura mentor de ataque a cassino A polícia estadual de Nuevo León, no norte do México, afirmou nesta sexta-feira que capturou um suposto integrante do cartel do narcotráfico Los Zetas que seria o mentor de um ataque incendiário a um cassino, em agosto do ano passado, que matou 52 pessoas. O porta-voz da Secretaria de Segurança Pública de Nuevo Léon, Jorge Domene, disse que o suspeito é Baltazar Saucedo Estrada, de apelido mataperros (mata cachorros), de 38 anos. Existia uma recompensa de 15 milhões de pesos pela captura de Saucedo, que foi detido na noite de quinta-feira em Monterrey.