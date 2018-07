Polícia mexicana captura suposto líder de Los Zetas

CIDADE DO MÉXICO - Forças de segurança mexicanas capturaram Luis Jesus Sarabia, um suposto líder do cartel do narcotráfico Los Zetas em três Estados do norte mexicano. Sarabia, de apelido pepito, é suspeito de ser o autor da morte de um agente da imigração americana no ano passado.

O porta-voz do Exército do México, o general Ricardo Trevilla, disse nesta sexta-feira, 13, que Sarabia é confidente do chefe máximo de Los Zetas, Heriberto Lazcano, e era responsável pelas operações da organização criminosa nos estados de Coahuila, Aguascalientes e San Luis Potosi. Trevilla disse que policiais e soldados capturaram pepito no vilarejo de García, no Estado de Nuevo León.

Em fevereiro do ano passado, o agente americano Jaime Zapata foi atacado a tiros e morto em San Luis Potosi quando dirigia em uma autoestrada. O agente dos EUA Victor Avila, que também estava no carro, ficou ferido. Trevilla disse que Sarabia foi capturado na quarta-feira sem o disparo de nenhum tiro. Ele é suspeito de ter ordenado ou ser o coautor de 50 execuções, a maioria de suspeitos de um cartel rival do narcotráfico. As informações são da Associated Press.