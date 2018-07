Polícia mexicana encontra rifle em local de protesto A polícia mexicana disse nesta terça-feira que encontrou um rifle de assalto e granadas de mão no local onde aconteceu ontem um protesto e um choque entre estudantes e policiais, que resultou na morte de dois manifestantes. As mortes dos jovens, abatidos a tiros, geraram críticas das organizações de defesa dos direitos humanos. Centenas de jovens pediam por um aumento no subsídio dado a alunos de uma escola agrícola estadual de Guerrero. Eles interromperam o trânsito na autoestrada que liga Acapulco à Cidade do México e a polícia desalojou os manifestantes com brutalidade.